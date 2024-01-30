С 2016 г. Вадим был военнослужащим пограничной службы и принимал участие в антитеррористической операции, за что был награжден медалью.

В Одесской области состоялась церемония прощания с пограничником Вадимом Яремчуком, погибшим 22 января во время минометного обстрела в Донецкой области. Траурное мероприятие состоялось в городе Южное. Об этом говорится в сюжете Общественное.

С 2016 г. Вадим был военнослужащим пограничной службы и принимал участие в антитеррористической операции, за что был награжден медалью. По словам его товарищей по вооруженным силам, он героически погиб, спасая своих собратьев.

Побратим Героя рассказал, что познакомился с Вадимом в 2018-2019 годах. Он был смелым и дружелюбным парнем, всегда выручал в разных ситуациях и на службе, и во внеслужебное время.

Тренер по кикбоксингу Вадима Яремчука, Олег Барков, рассказал, что военнослужащий отдавал много времени тренировкам и имел теплые отношения с коллегами по папе.

"Для нас, для всех моих спортсменов, он был как, нельзя сказать отец, но что-то такое. Как старший друг, старший товарищ. Он один из старейших моих учеников. ... Как началась война, он ушел, разумеется, нести службу И когда приезжал в отпуск, то всегда приходил на тренировку.... Всегда приходил раньше, чтобы поработать на мешках отдельно. Всегда тренировки полтора-два часа ему мало было».

Вадим Яремчук отмечал свой 37-й день рождения в начале этого года, но теперь ему пришлось уйти от нас.

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