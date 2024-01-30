На видео видно, как женщина двигается между портретами Героев, выбирает, что ей нравится, и, набрав охапку, быстро убегает.

В городе Южное в Одесской области неизвестная женщина систематически ворует цветы из Эспланады Памяти, где установлены баннеры с портретами погибших защитников Украины. Не стесняясь, она приходит и собирает свежие букеты, вероятно, в целях дальнейшей продажи.

Действия неизвестной зафиксировали камеры наблюдения. Волонтеры штаба "Несокрушимые" обратились к проверке записей после обращения родных погибших воинов.

На видео видно, как женщина двигается между портретами Героев, выбирает, что ей нравится, и, набрав охапку, быстро убегает.

"Возможно, кто-то узнает по одежде. Обладает какой-либо информацией, будем благодарны", - обратились волонтеры к местным жителям.

Они также сообщили, что уже обратились с соответствующим заявлением в полицию, и сейчас злоумышленницу разыскивают.

"Мы сделаем все возможное, чтобы виновные были привлечены к ответственности", – подчеркнули они в сообщении. Эспланаду Памяти в Южном открыли в 2023 году ко Дню защитников и защитниц Украины. В настоящее время здесь размещено 45 портретов погибших воинов.

Напомним, в декабре в Днепре произошел пожар "народного мемориала" напротив многоэтажного дома, который российские террористы атаковали ракетой в начале 2023 года. Местные жители устроили импровизированный мемориал с цветами и игрушками на остановке общественного транспорта. Причина пожара остается неизвестной - был ли он вызван умышленно или случайно.

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