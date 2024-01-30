Проводится расследование по выявлению других лиц, воспользовавшихся услугами этой преступной группы.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении участникам организованной группы из Одесской области, осуществлявшим незаконные пересечения границы для уклоняющихся от призыва. Предприниматель организовал мошенническую схему, привлекая к ней двух правоохранителей и местного жителя. Детали сообщила пресс-служба ГБР.

Главной деятельностью предпринимателя было привлечение лиц, желавших незаконно пересечь границу, за вознаграждение. Он также производил для них фальшивые документы об изъятии их из военного учета по медицинским показателям.

Правоохранители играли формальную роль в проведении досмотра и пропуска мужчин с поддельными справками через государственную границу. Четвертый участник группы, который был многодетным отцом, доставлял уклоняющих Республику Молдова на собственном автомобиле.

За свои "услуги" злоумышленники брали плату в размере 7 тыс. долларов США от каждого "клиента".

В настоящее время ДБР уже задокументировало четыре случая, когда военнообязанные воспользовались услугами этой группы. Проводится расследование по выявлению других лиц, воспользовавшихся услугами этой преступной группы.

ДБР, совместно с СБУ и Госпогранслужбой, сообщило о подозрении организатору и трем участникам преступной группы относительно незаконного пересечения государственной границы Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкции, предусмотренные статьей, могут включать наказание в размере до 9 лет лишения свободы.

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