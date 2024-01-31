Двух руководителей подрядных организаций и предпринимателя обвиняют по статье 191 части 4 и статье 366 части 1 Уголовного кодекса Украины.

На территории Одесской области будет проведено судебное разбирательство по делу должностного лица сельсовета и трех подрядчиков, совершивших преступление, присвоив средства из бюджета во время ремонта противорадиационного укрытия школы в Белгород-Днестровском районе. Об этом подробнее сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По выводам следствия подрядные компании преувеличили объемы и стоимость выполненных работ, а также завысили цены на использованные строительные материалы. В результате этих манипуляций сумма расходов на ремонт бомбоубежища выросла почти на 700 тысяч гривен.

Двух руководителей подрядных организаций и предпринимателя обвиняют по статье 191 части 4 и статье 366 части 1 Уголовного кодекса Украины соответственно.

Также предпринимателя будут судить за мошенническое завладение бюджетными средствами и подлог документов, что соответствует статьям 190 части 1 и 2, а также статьи 358 части 1 и 3 Уголовного кодекса Украины.

Иск на возмещение причиненного преступлением ущерба уже был предъявлен прокуратурой, отмечен в их уведомлении.

Кроме того, должностное лицо сельсовета Белгород-Днестровского района будет судиться по статье 367 части 1 Уголовного кодекса Украины. Ей обвинение в том, что она подписала акты приемки выполненных строительных работ, не убедившись в их правдивости.

Последние новости Украины:

Напомним, в Одесской области состоялась церемония прощания с пограничником Вадимом Яремчуком.

Как сообщала Politeka, в Одесской области предпринимателей вместе с полицейскими придумал, как нажиться на украинцах.

Также писала Politeka, на Одесщине женщина систематически ворует цветы для павших Героев, видео.