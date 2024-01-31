Директор строительной компании в Одессе, возводивший многоэтажку по улице Мечникова, стал обвиняемым в мошенничестве и присвоении средств инвесторов. Дело было направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Одесской области.

По данным следствия, в течение четырех лет мужчина заключал соглашения с людьми по инвестированию в будущее жилье в новостройке, при этом он не владел необходимыми разрешительными документами для использования земельного участка и строительства многоэтажного дома.

"Злоумышленник даже создал иллюзию строительных работ: он снес нежилые помещения, расположенные на земельном участке, и окружил его забором", - говорится в сообщении.

Четверо вкладчиков, не дождавшихся развития строительства, обратились в полицию. В ходе досудебного следствия правоохранители обнаружили еще десяток потерпевших. В общей сложности мужчина нанес инвесторам ущерб на сумму почти 6,5 миллионов гривен, добавляют правоохранители.

Директору строительной компании предъявили обвинение по статьям 191 части 4 и 5 Уголовного кодекса Украины, за что ему грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также конфискацией имущества. Дело было направлено в суд.

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