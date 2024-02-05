В Одессе мужчина отказался предоставлять документы представителям ТЦК, в результате чего разгорелся скандал.

Скандал с представителями ТЦК в общественном транспорте Одесса возник утром последнего дня января, когда одессит отказался предъявлять свои документы для проверки. Инцидент стал известен благодаря сообщениям пользователей соцсетей.

Пассажир отказался подвергаться проверке документов без участия представителей полиции и соответствующего распоряжения коменданта. Он утверждал, что без этих официальных разрешений у представителей ТЦК нет законного права проверять его личные данные. Также мужчина требовал от военных предъявить свои удостоверения, но получил отказ. Кроме того, его попросили приостановить видеозапись.

"В общественном транспорте я имею право снимать видео, а вы должны предъявить распоряжение коменданта", - подчеркнул мужчина.

Позже военные все же предъявили документы, подтверждающие их личность, и конфликт завершился.

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