В Одесской области женщина взяла цветы из мемориала погибшим Героямта и отнесла их на берег моря.

Жительница города Южное в Одесской области была задержана правоохранителями за похищение цветов из мемориала погибшим Героям, информирует пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области.

Известно, что женщина, установленная как местная жительница, сейчас столкнулась с возможным штрафом и административным арестом.

По словам задержанной, она взяла цветы из мемориала и перенесла их на берег моря, где и оставила. Женщина не смогла объяснить мотивы своего поступка. С ней составлен админпротокол за мелкое хулиганство, и теперь ей грозит штраф или выполнение общественных работ сроком от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев, с учетом 20% заработка, или административный арест до 15 суток.

Об исчезновении цветов сообщила мать одного из погибших воинов, информацию подтвердил запись с камеры наблюдения, на которой видно, как женщина вывозит цветы с площади Победы.

Читайте также:

В Одессе директор стройкомпании нанес ущерб десятку человек: ему грозит до 12 лет лишения свободы

В Одесской области ремонт укрытия стал наживой для должностной лица: появились детали коррупционной схемы

Колаборантка раздавала "гуманитарку" в Харьковской области: ей грозит большой срок

Курсантка из Днепра от имени военного выманила сотни тысяч: детали скандала