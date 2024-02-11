Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили правоохранителя в получении взятки, что стало причиной развертывания коррупционного скандала в Одесской области, сообщила пресс-служба ДБР. Сейчас ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Обвинительный акт, построенный на материалах Государственного бюро расследований, уже направлен в суд Одесской области. Детали схемы включают в себя вымогательство в 10 тысяч долларов США за прекращение дела и возвращение конфискованного имущества.

В ходе расследования онлайн-мошенничества правоохранитель принял взятку от участника уголовного производства, обещая ему защиту от правовой ответственности. Позже он установил условие получения 20% прибыли от мошеннической схемы. Первый платеж в размере 10 тысяч долларов США страж порядка получил лично, а в течение четырех месяцев активно привлекал посредника для получения дальнейших "откатов".

Задержание правоохранителя и его посредника в сентябре 2023 года стало возможным благодаря совместной работе ДБР. В настоящее время оба обвинены в неправомерном извлечении выгоды в соответствии со служебным статусом, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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