На территории Одесской области зафиксирован значительный прирост случаев гриппа и ОРВИ.

За последнюю неделю отмечается увеличение общего уровня заболеваемости на 35%, в том числе среди детей отмечен рост на 52,5%, а среди взрослых – на 10,5%.

Эту информацию дает Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Индекс интенсивности, включающий данные о COVID-19, остается на 17,9% ниже эпидемического порога.

В группе детей обнаружена заболеваемость на уровне 66%, особенно в среде малышей и детей от 5 до 14 лет.

Количество госпитализаций возросло на 17,3% и основной частью этого показателя являются дети, среди которых отмечено 74%.

Ранее Politeka также писала об инфекции, вспыхнувшей в одесском детском саду.

По информации, предоставленной Одесским областным центром контроля и профилактики болезней, пятерых детей госпитализировали в "Городскую детскую клиническую больницу №2" с диагнозом "Острый гастроэнтероколит", который подтвердился лабораторным обследованием и выявлением ротавируса.

Все эти малыши посещали один и тот же детский сад, как сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

Медицинские органы уже приступили к определению источника и механизмов передачи вируса. Кроме того, было проведено комплексное обследование контактных лиц, взяты пробы пищевых продуктов, воды и смывов для дальнейшего детального анализа в лаборатории.