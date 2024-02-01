За последнюю неделю отмечается увеличение общего уровня заболеваемости на 35%, в том числе среди детей отмечен рост на 52,5%, а среди взрослых – на 10,5%.
Эту информацию дает Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний.
Индекс интенсивности, включающий данные о COVID-19, остается на 17,9% ниже эпидемического порога.
В группе детей обнаружена заболеваемость на уровне 66%, особенно в среде малышей и детей от 5 до 14 лет.
Количество госпитализаций возросло на 17,3% и основной частью этого показателя являются дети, среди которых отмечено 74%.
Ранее Politeka также писала об инфекции, вспыхнувшей в одесском детском саду.
По информации, предоставленной Одесским областным центром контроля и профилактики болезней, пятерых детей госпитализировали в "Городскую детскую клиническую больницу №2" с диагнозом "Острый гастроэнтероколит", который подтвердился лабораторным обследованием и выявлением ротавируса.
Все эти малыши посещали один и тот же детский сад, как сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.
Медицинские органы уже приступили к определению источника и механизмов передачи вируса. Кроме того, было проведено комплексное обследование контактных лиц, взяты пробы пищевых продуктов, воды и смывов для дальнейшего детального анализа в лаборатории.