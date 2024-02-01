Во время судебного заседания правоохранители будут ходатайствовать о применении к нему меры пресечения и отстранении от должности.

В Одесской области в миграционной службе обнаружили коррупционную деятельность, связанную с подозрением во взяточничестве одного из должностных лиц. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Сообщается, что он выдавал справки о подтверждении украинского гражданства.

Служба безопасности Украины раскрыла, что это должностное лицо получало деньги от женщин за издание справок об украинском гражданстве для детей, отцом которых является иностранец. По информации спецслужбы, стоимость беспрепятственного получения одной справки составила 600 долларов.

Стражи порядка задокументировали пять случаев выдачи справок в рамках этой схемы. Чиновник был задержан при получении очередной взятки.

Планируется сообщить ему о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины- наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет. Во время судебного заседания правоохранители будут ходатайствовать о применении к нему меры пресечения и отстранении от должности.

Напомним еще о одной коррупционной схеме в Одесской области. Так, в Одесской области раскрыли преступную группу, незаконно присвоившую более восьми миллионов гривен грантовых средств, направленных на проект строительства канализации в городе Измаил.

Эти средства были выделены Румынией для управленческих услуг в рамках проекта реконструкции канализационных сетей и создания резервного трубопровода в Измаиле. Три человека, включая менеджера проекта и двух директоров коммерческой структуры, стали подозреваемыми в злоупотреблении и растрате этих средств.

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