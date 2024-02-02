Житель Измаила потерпел потери в размере 27 тысяч гривен, обратившись к рекламному объявлению о получении финансовой помощи от ООН, которое он нашел в мобильном приложении Telegram.

57-летний мужчина принял участие в анкетном опросе, предоставленном по указанию в рекламе, и после определенного времени обнаружил, что с его банковской карты исчезли значительные средства. Подробности и механизм обмана над доверчивым жителем Измаила раскроет Politeka.

По известной информации, пенсионер отозвался на объявление о помощи от международной организации и предоставил в ходе опроса данные о своем банке, став потенциальной жертвой мошенников.

После определенного времени мужчина проверил свое банковское приложение и обнаружил, что 27 725 гривен были списаны с его карты. Осознав, что его обманули, житель Измаила немедленно обратился в правоохранительные органы. В настоящее время рассматривается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.

Важно помнить, что мошенники постоянно усовершенствуют свои методы. Поэтому следует осторожничать и не доверять сомнительным объявлениям о финансовой помощи, взаимодействовать только с официальными представителями организаций. Необходимо удерживать конфиденциальные данные своей банковской карты от доступа на подозрительных ресурсах, поскольку мошенники особенно интересуются номером карты, сроком ее действия и трехзначным кодом с обратной стороны. Обладая этой информацией, злоумышленники могут совершить финансовые операции без вашего разрешения.

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