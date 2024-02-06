Фигурантам из Одесской области грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Жителям Одесской области, организовавшим изготовление и реализацию фальшивых официальных документов, грозит заключение до двенадцати лет и конфискация имущества. В Винницкой области завершили досудебное расследование и направили собранные материалы в суд. Об этом идет речь на сайте ГУНП в Винницкой области.

В 2023 году два человека из указанной области изготовили более 3,8 тысяч фальшивых документов, которые выглядели как выданные подразделениями Министерства внутренних дел.

Эти поддельные документы рассылались по почте и использовались на территории пяти областей Украины: Винницкой, Одесской, Львовской, Донецкой и Харьковской.

Организаторов этой деятельности обвиняют в создании и руководстве преступным сообществом или организацией, участии в них, легализации (отмывании) незаконно приобретенной собственности, подделке документов, печатей, штампов и бланков, а также изготовлении, хранении, приобретении, транспортировке, пересылке и ввозе в Украину целью использования при продаже товаров, реализации или обращения фальшивых денег, государственных ценных бумаг в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов, а также привлечения несовершеннолетних к незаконной деятельности.

Фигурантам грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

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