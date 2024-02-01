Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) осуществили задержание мошенника в Одесской области, который удалял себя за работника контрразведки и "продавал должности" в украинской спецслужбе. Подробности были сообщены в пресс-службе СБУ.

Мошенник, представлявшийся контрразведчиком, предложил неправомерное трудовое назначение в одном из областных управлений СБУ за деньги. Однако после получения средств от "кандидата" злоумышленник отказывался от дальнейшей связи и исчезал в поисках новой жертвы.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность и задержали мошенника, когда он получал деньги от украинского военного. По данным следствия, злоумышленник обещал "положительно решить вопрос" о переводе мужчины на военную службу в СБУ.

В ходе расследования стало известно, что мошенник является гражданином соседней европейской страны и специализируется на мошеннических схемах в финансовой сфере. Ранее его уже задерживала полиция за кражи банковских средств, и обвинительный акт по нескольким эпизодам уже рассматривает районный суд Киева.

Задержанному объявлено подозрение по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное повторно). Продолжается следствие с целью установления всех обстоятельств преступления. Мошеннику грозит до 3 лет лишения свободы. Расследование проводилось совместно с Национальной полицией по процессуальному руководству областной прокуратуры.

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