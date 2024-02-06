Задержанный обвиняется по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины – ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Под псевдонимом "Санта" будут судить разведчика российской группировки "Призрак", летом задержанный в Одессе. Расследование его дела завершено, и обвинительный акт был направлен в суд. Об этом сообщили в управлении Службы безопасности Украины в Одесской области.

По информации СБУ, этот мужчина активно участвовал в провокациях в пользу России во время массовых беспорядков в Одессе в мае 2014 года. После событий он сбежал в временно оккупированную часть Луганской области, где присоединился к боевикам, добровольно вступив в разведывательное подразделение группировки "Призрак", подконтрольное россии.

Эта группировка затем была подчинена командованию 2-го армейского корпуса россии. Согласно следствию, "Санта" принимал участие в войне против украинских войск на востоке страны, в том числе в районе Бахмутской трассы.

После некоторого времени мужчина вернулся в Одессу, где пытался остаться незамеченным. Он был задержан летом 2023 года. Задержанный обвиняется в участии в террористической группе или террористической организации по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следует напомнить, что также 48-летний житель Сумской области осужден на основании доказательной базы, которую представила Служба безопасности. Пророссийский журналист и блогер Юрий Подоляк находится на территории Российской Федерации с 2014 года. Он был посредником между экс-сотрудником Николаевской окружной прокуратуры, осужденным на пожизненное заключение, и российскими спецслужбами.

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