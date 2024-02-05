В городском совете рассказали о порядке получения денежной помощи, имеющим регистрацию в Одессе.

Депутаты Одесского городского совета приняли решение о предоставлении денежной помощи каждому военнослужащему, который отправится на фронт в составе Вооруженных сил Украины. Эта денежная помощь будет составлять 20 тысяч гривен и будет выплачиваться единовременно. Военные начнут получать выплаты в течение 2024 года.

Единовременная денежная помощь будет перечислена на банковские счета мобилизованных одесситов, которые обязались на контракт с Вооруженными силами. Для этого нужно открыть счет в банковском учреждении.

В городском совете рассказали о порядке получения денежной помощи военным, имеющим регистрацию в Одессе.

Для получения единовременной денежной помощи необходимо подать заявление и представить оригиналы и/или копии следующих документов (вместе с предъявлением оригиналов):

Паспорт гражданина Украины (возможно использование ID-карты вместе с документом о регистрации места жительства или пребывания). Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика. Информацию от банковского учреждения об открытом карточном счете. Справка или выписка из приказа о причислении в воинскую часть.

Для подачи заявления о назначении единовременной денежной помощи именем можно воспользоваться следующими методами:

Лично подать заявление: Управление социальной защиты населения (место расположения департамента).

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Представление электронного заявления: Заявление можно отправить в электронном виде, используя электронную подпись.

Если военнослужащий лично не может подать заявление и документы, это может сделать один из членов его семьи (супруга/супруги, родители, совершеннолетние дети) или представитель по доверенности.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам раздадут по 17,5 тысячи гривен в отопительный сезон - как получить денежную помощь.

Как писала Politeka, - кто из украинцев теперь может получить 30 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала о нововведениях относительно денежной помощи.