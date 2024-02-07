В Одесской области ДБР устанавливает лиц, а также должностных лиц, причастных к этому мошенничеству.

В Одесской области ДБР задержал сотрудника военкомата и правоохранителя. В частности, сотрудники ДБР разоблачили сотрудника Раздельнянского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Одесской области. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. В пресс-службе ДБР сообщили подробности этого дела.

По информации ДБР, работник военкомата, через свое знакомство с правоохранителем, предложил военнообязанному мужчине оформить документы о непригодности к военной службе. У него была возможность выбрать причину — женитьба на женщине с инвалидностью или состоянии здоровья. Эта услуга обошлась в семь тысяч долларов.

Во время передачи денег мужчины были задержаны 5 февраля. Им планируют сообщить о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины и избрать меру пресечения. За это им грозит до 10 лет тюрьмы.

Кроме того, ДБР устанавливает лиц, которые могли получить таким образом документы о непригодности к военной службе, а также должностных лиц, причастных к этому мошенничеству.

Напомним также, что работники ДБР в сотрудничестве с СБУ разоблачили на Львовщине правоохранителя, организовавшего схему переправки через границу мужчин призывного возраста.

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