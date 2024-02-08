Атака на Одессу длилась около часа, начавшись 7 февраля в 23:57 и закончившись 8 февраля в 0:56.

В ночь с 7 на 8 февраля в направлении Одессы российские войска совершили массированную атаку с применением БПЛА. Были повреждены недостроенное шестиэтажное здание и учебное заведение. В пресс-службе Нацполиции в Одесской области также сообщили о пострадавших и атаках.

Сообщается, что двое патрульных полицейских, направлявшихся на помощь гражданам, получили минно-взрывные травмы, их состояние стабильное.

Как уточнили в Силах обороны юга, правоохранители получили минно-взрывные травмы при повторном взрыве. Их госпитализировали, состояние стабильное.

В результате воздушной атаки со стороны российской армии Одессы повреждена гражданская инфраструктура. Нападение было совершено с помощью беспилотника, нанесшего вред недостроенной многоэтажке, где выбило стекло, а также учебному заведению, где повреждены крыша, перекрытия и окна.

Атака продолжалась около часа, начавшись 7 февраля в 23:57 и закончившись 8 февраля в 0:56. Во время нападения были зафиксированы несколько сильных взрывов в разных частях города.

Напомним, что также российская армия атаковала Николаевщину с артиллерией и дронами. Обстрелы были зафиксированы в Очаковской и Куцурубской общинах и областном центре. Травмированных и погибших нет.

Последние новости Украины:

Напомним, на Одесчине сын учительницы снимал на камеру издевательства над одноклассником.

Как сообщала Politeka, в Одессе полицейский и пограничник захотели подзаработать на простых украинцах.

Также писала Politeka, на Одесчине 14-летний подросток натворил беды.