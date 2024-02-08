Онлайн-голосование за новые названия для 46-ти объектов топонимики в Одессе завершилось. Среди них были улицы, получившие названия в честь погибших военных, переименование Горького парка, сквера Пушкина и других улиц в городе. О результатах голосования сообщили в Одесском городском совете.

Голосование проводилось с 22 января по 8 февраля на вебпортале "Социально активный гражданин". Жители Одессы поддержали все предложенные названия, но происходила борьба за некоторые из них. К примеру, не все поддержали идею переименования улицы и площади Льва Толстого в честь Шлема Алейхема и Менделе Мойхер-Сфорима, а также улицы Посмитного на Балтиморске.

В голосовании за переименование улицы приняли участие 335 человек, и только 192 поддержали новое название, а 143 оказались против. То же касается переименования площади: из 383 участников голосования 214 поддержали новое название, а 169 выступили против. За смену названия улицы Посмитного проголосовали 166 человек, против - 136 человек.

Также жители Одессы поддержали переименование в честь погибших военных, получивших звание "Герой Украины", несмотря на критику представителей ветеранских организаций. В частности, это следующие переименования:

улица Марии Демченко стала улицей Дениса Максишко,

улица Якутская теперь называется улицей Игоря Бедзая,

улица Махачкалинская была переименована в улицу Виталия Блажко,

улица Каманина стала улицей Валерия Самофалова.

Участники опроса также поддержали смену названий парка Горького и сквера Пушкина. Первый может получить название парка Марка Твена, второй — сквер Розы ветров. Это уже вторая попытка изменения названия Горького парка: в 2023 году предлагали назвать его парком Детских мечт, но одесситы проголосовали против.

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