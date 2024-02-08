Пенсионерка осталась без 20 тысяч гривен, потому что отдала их якобы полицейскому.

Пенсионерка из Измаила отдала 20 тысяч гривен аферисту.

Жительница города Измаил поплатилась за свою доверчивость.

Пострадавшая отдала 20 тысяч гривен "полицейскому", чтобы спасти невестку от уголовной ответственности.

Так, 7 февраля вечером 73-летней женщине позвонили с неизвестного номера.

Позвонивший пенсионерке назвался следователем полиции и сообщил о том, что невестка женщины якобы ударила пятилетнего ребенка дверью магазина, и причинила ей черепно-мозговую травму.

Поэтому растерянной пенсионерке псевдопоцицейский предложил уладить вопрос за деньги.

Средства нужно было сбросить на банковскую карту. В результате пожилая женщина поверила жулику, не проверив информацию и отправила ему средства.

Только когда она поняла, что ее обманули - она ​​сразу обратилась в полицию.

Источник: "Бессарабия INFORM".

К слову, в Одесской области ДБР задержал сотрудника военкомата и правоохранителя. В частности, сотрудники ДБР разоблачили сотрудника Раздельнянского районного ТЦК Одесской области.

Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Работник военкомата через свое знакомство с правоохранителем предложил военнообязанному мужчине оформить документы о непригодности к военной службе.

У него была возможность выбрать причину — женитьба на женщине с инвалидностью или состоянии здоровья. Эта услуга обошлась в семь тысяч долларов.

Во время передачи денег мужчины были задержаны.

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