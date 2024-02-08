Пенсионерка из Измаила отдала 20 тысяч гривен аферисту.
Жительница города Измаил поплатилась за свою доверчивость.
Пострадавшая отдала 20 тысяч гривен "полицейскому", чтобы спасти невестку от уголовной ответственности.
Так, 7 февраля вечером 73-летней женщине позвонили с неизвестного номера.
Позвонивший пенсионерке назвался следователем полиции и сообщил о том, что невестка женщины якобы ударила пятилетнего ребенка дверью магазина, и причинила ей черепно-мозговую травму.
Поэтому растерянной пенсионерке псевдопоцицейский предложил уладить вопрос за деньги.
Средства нужно было сбросить на банковскую карту. В результате пожилая женщина поверила жулику, не проверив информацию и отправила ему средства.
Только когда она поняла, что ее обманули - она сразу обратилась в полицию.
Источник: "Бессарабия INFORM".
К слову, в Одесской области ДБР задержал сотрудника военкомата и правоохранителя. В частности, сотрудники ДБР разоблачили сотрудника Раздельнянского районного ТЦК Одесской области.
Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Работник военкомата через свое знакомство с правоохранителем предложил военнообязанному мужчине оформить документы о непригодности к военной службе.
У него была возможность выбрать причину — женитьба на женщине с инвалидностью или состоянии здоровья. Эта услуга обошлась в семь тысяч долларов.
Во время передачи денег мужчины были задержаны.
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