Одесситов предупредили об отключении света за долги по коммуналке, стало известно, кто уже без света.

Так, в Одессе начали выключать свет из-за долгов.

В телеграмм-канале Одесского городского совета проинформировали местных жителей о том, что уже начали выключать электричество из-за долгов.

"Отключение домов на основании задолженности за потребленную электроэнергию. Тираспольское шоссе, 29, Ю. Фесенко, 9", - говорится в сообщении.

Кроме того, местных предупреждали, что 8 февраля в Одессе проводят ремонтные работы на электросетях. Поэтому отключение света в домах жителей будет продолжаться до 17:00 и 19:00.

Напомним, по информации эксперта по энергетике Андрея Прокипа, сумма задолженности украинцев за электроэнергию превышает 20 миллиардов гривен.

Эта сумма значительна для поставщиков, и она могла бы быть использована для улучшения инфраструктуры предприятий.

По данным на октябрь 2023 года, сумма долга уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила более 11 миллиардов гривен.

В связи с ростом украинской экономики в прошлом году уменьшаются возможности для донорской помощи энергетическим предприятиям.

Согласно принятому решению, если долг превысит 3 тысяч гривен и существует в течение 2 месяцев, поставщики могут отключить свет домохозяйствам.

Граждане, чтобы избежать этого, могут обратиться в ответственные органы для оформления субсидии.

Небытовым потребителям пока не будет отключена электроэнергия за долги.

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