В Одесской области полицейский разбил стекло в автомобиле, инцидент попал на видео.

Так, в Одесской области полицейский разбил стекло в авто.

Инцидент произошел на одной из улиц Одессы, видео, как страж порядка выбил стекло автомобиля со стороны водителя - попало в сеть.

В телеграмм-канале "Байрактар ​​news" сообщают, что полицейский разбил окно якобы из-за того, что водитель не выполнил требование остановиться.

На видео можно увидеть, как мужчина в форме полицейского подходит к автомобилю и ударом локтя разбивает стекло.

Инцидент зафиксировал проезжавший мимо видеорегистратор другого автомобиля.

Очевидцы сообщают, что такие действия полицейского спровоцированы водителем, не остановившимся по требованию работников ТЦК.

К слову, недавно командир 118 бригады ТРО Анатолий Стуженко, комментируя нежелание украинцев общаться с представителями ТЦК, заявил, что за отказ выйти из машины по требованию военкома нужно "прострелить колено", поскольку нужна "жесткая мобилизация".

"Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что военных скоро будут ногами толкать. Должно быть так: не вышел из машины - прострелили колено. Только так, иначе мы не победим. Жесткая мобилизация", - заявил Стуженко.

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