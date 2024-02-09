Одесских депутатов, Виктора Баранского и Виталия Саутьонкова, объявили в розыск по подозрению в совершении преступлений по имуществу Украинского Дунайского пароходства, как сообщено на сайте Национального антикоррупционного бюро.

Представители Одесского горсовета, представлявшие партию ОПЗЖ, попали под обвинение в завладении 32 судами компании Дунайского пароходства, незаконно переданных частной фирме Effective Management Services LTD. Также в розыск объявлен Евгения Питченко, представитель этой фирмы.

Виталий Саутьонков и Виктор Баранский служили депутатами Одесского областного совета от "Оппозиционного блока" с 2015 по 2020 год, после чего были избраны в городской совет от ОПЗЖ. После запрета ОПЗЖ оба присоединились к новой депутатской группе "За жизнь и мир".

Баранский с тех пор не появлялся ни на каких сессиях и, по всем показателям, находится за границей. Саутьонков, по данным Украинской службы информации, остается в Одессе и громко осуждает российскую агрессию. Однако он также избегает участия в сессиях, что привело к его исключению из историко-топонимической комиссии.

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