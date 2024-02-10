Первая атака была направлена ​​на Одессу, вторая — на Подунавье, относительно третьей атаки пока нет окончательных выводов.

В ночь на 10 февраля военные зафиксировали три волны дроновых атак. Первая атака была направлена ​​на Одессу, вторая – на Подунавье. По поводу третьей атаки пока нет окончательных выводов, сообщила начальница прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, в Одессу были отправлены девять сбитых беспилотников. Однако обломки повредили некоторые объекты в припортовой инфраструктуре, и один человек получил ранения. Во время атаки на Подунавье также сосредоточились на припортовой инфраструктуре, травмировались три человека.

Во время первой атаки в Одессе обломками одного из сбитых беспилотников повредили техническое сооружение припортовой инфраструктуры и один из работников предприятия получил ранения, уточнили в Силах обороны юга.

Вторая и третья волны атак российской армии были направлены на припортовую инфраструктуру Подунавья, где было уничтожено 12 дронов.

При атаке беспилотников были поражены припортовые объекты, что привело к ранениям трех работников. Также повреждены гражданские объекты в Измаиле: технические помещения промышленных и сервисных объектов, дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили, поврежденные окна и фасады нескольких жилых домов.

В Измаильском районе в результате падения обломков сбитого дрона произошел пожар в доме и гараже. Информация о раненых не поступала.

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