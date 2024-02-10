Журналистка "7 Канала" в Одессе подходила к местным жителям, чтобы выяснить их мнение о решении президента Владимира Зеленского об увольнении Валерия Залужного.

Пара из Одессы поразила пользователей сети после реакции в ролике, где жители города были опрошены относительно своего отношения к освобождению Валерия Залужного от главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Детали были обнародованы в видео ТикТок "7 Канала".

Журналистка "7 Канала" в Одессе подходила к местным жителям, чтобы выяснить их мнение о решении президента Владимира Зеленского об увольнении Валерия Залужного. Первыми в видео появилась пара, чья реакция вызвала шок и негодование в сети.

Журналистка задала вопрос: "Какое ваше мнение об увольнении Залужного?" Женщина, которая шла рядом с мужем, ответила так, что это повлекло за собой волну возмущения и осуждения: "Мы не понимаем ваш язык".

Журналистка телеканала переспросила женщину, понимает ли она украинский язык. Женщина ответила очень лаконично: "До свидания", используя именно украинский язык.

Этот ролик просмотрели более 860 тысяч раз и оставили более 3 тысяч комментариев. Значительная часть из них посвящена паре, у которой, по словам журналистки, "нет понимания языка".

Ответ женщины вызвал возмущение среди украинцев, они писали:

"Присмотритесь внимательно к первой женщине! Возможно, она – чья-то соседка, коллега, знакомая. Это же потенциальный коллаборант"; "СБУ, предоставьте переводчика первой паре"; "Ожидаю прощения от первой пары"; "Если он не понимает государственный язык, то вопрос, что он делает в Украине и работает ли на врага?"

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