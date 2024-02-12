В Одессе произошел еще один скандальный инцидент. Языковой активист сообщил, что его пытались задушить по просьбе изменить вывеску, написанную на русском языке, в одном из магазинов одежды в ТЦ "Афины". Информация о скандале была обнародована в местных телеграмм-каналах.
На видео активист отмечает, что он попросил продавца сменить вывеску, ссылаясь на закон о рекламе. Однако продавец начал агрессивно спрашивать, кто он такой и вправе ли давать такие замечания.
Позже стало известно, что еще один мужчина также обращался в магазин и просил снять изображение уголка для потребителей, не противоречащее законодательству, поскольку это открытая информация. Однако рабочие отказали ему в грубой манере и на русском языке, а один из них отобрал у него телефон.
Что произошло после конфликта, пока неизвестно, но автор видео утверждает, что его пытались задушить в помещении.
После скандала одесский активист Демьян Ганул уже отреагировал, опубликовав фото и личные данные "героя" видео. Он пообещал большие проблемы магазина и многочисленные проверки.
"Скоро к нему приеду в гости. Придется извиняться или закрывать магазин. А также магазин ждет куча проверок, ой не завидую", - добавил Ганул.
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