На видео активист отмечает, что он попросил продавца сменить вывеску, ссылаясь на закон о рекламе, но наткнулся на агрессию.

В Одессе произошел еще один скандальный инцидент. Языковой активист сообщил, что его пытались задушить по просьбе изменить вывеску, написанную на русском языке, в одном из магазинов одежды в ТЦ "Афины". Информация о скандале была обнародована в местных телеграмм-каналах.

На видео активист отмечает, что он попросил продавца сменить вывеску, ссылаясь на закон о рекламе. Однако продавец начал агрессивно спрашивать, кто он такой и вправе ли давать такие замечания.

Позже стало известно, что еще один мужчина также обращался в магазин и просил снять изображение уголка для потребителей, не противоречащее законодательству, поскольку это открытая информация. Однако рабочие отказали ему в грубой манере и на русском языке, а один из них отобрал у него телефон.

Что произошло после конфликта, пока неизвестно, но автор видео утверждает, что его пытались задушить в помещении.

После скандала одесский активист Демьян Ганул уже отреагировал, опубликовав фото и личные данные "героя" видео. Он пообещал большие проблемы магазина и многочисленные проверки.

"Скоро к нему приеду в гости. Придется извиняться или закрывать магазин. А также магазин ждет куча проверок, ой не завидую", - добавил Ганул.

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