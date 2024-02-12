Местные жители выразили свою скорбь, преклоняя головы и ставя на колени перед траурной процессией.

В селе Мардаривка Подольского района Одесской области 11 февраля состоялась церемония прощания с военным Владиславом Теменюком, погибшим в начале февраля на Запорожском направлении. Об этом сообщили Куяльницкой сельской объединенной территориальной общине.

Местные жители выразили свою скорбь, преклоняя головы и ставя на колени перед траурной процессией. Они возлагали цветы перед торжеством, чтя память погибшего воина, а затем отметили его минутой молчания.

"Война отбирает самое ценное – жизнь наших близких, знакомых, земляков – патриотов Украины. Вечная память Герою, который, не жалея собственной жизни, защищал наш мирный сон и наше счастливое будущее. Пусть душа Теменюка Владислава Александровича покоится вечным сном, а его поступки всегда остаются". в наших сердцах. Вечная память Герою!", - выразила соболезнование семье заместитель Куяльницкого сельского головы по экономическим вопросам София Ходюк.

Владислав Александрович Теменюк родился 16 октября 1998 в селе Мардаривка Подольского района. В 2004 году он начал обучение в первом классе Мардаривской общеобразовательной школы, где получил образование и закончил обучение в 2015 году.

27 апреля 2018 г. Владислава Теменюка призвали на срочную военную службу, где он прошел службу в Днепропетровской области (в/ч А1363). С 2019 по 2021 он участвовал в операции объединенных сил. 23 апреля 2022 года его мобилизовали на военную службу. Также он был женат.

3 февраля 2024 года Владислав Александрович погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Роботино Пологовского района Запорожской области.

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