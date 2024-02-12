Пока жителю Одессы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

В городе Одесса задержан мужчина, подозреваемый в сборе и передаче данных о военных объектах и ​​перемещении оружия Вооруженных сил Украины региона российским спецслужбам. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Согласно данным следствия, задержанный передавал своему знакомому, работающему на российские спецслужбы, информацию об объектах противовоздушной обороны, данные о железнодорожных перевозках и имеющемся в регионе вооружении и военной технике. Из-за этого под угрозой оказались ВСУ.

Мужчина кроме текстовой информации также присылал фотографии техники с привязкой к координатам и подробным описанием местности.

Пока ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Мужчину содержат под стражей.

Следует также напомнить о похожем случае на Кировоградщине. На территории Кировоградской области правоохранители задержали лицо, работавшее информатором в пользу российских спецслужб. Мужчина осуществлял сбор разведданных по перемещению войск и военной техники Вооруженных сил Украины через территорию области.

Особый интерес информатора представляла информация о количестве личного состава и техники, которая перемещалась по железной дороге в направлении восточного фронта. Особое внимание он уделял перемещению тяжелого вооружения, включая танки, боевые машины пехоты и артиллерийские системы.

Для осуществления наблюдений за колоннами войск, мужчина организовал "наблюдательный пункт" в своем гараже, расположенном неподалеку от железнодорожной станции.

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