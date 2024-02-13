Защитник Украины считался пропавшим без вести с мая 2022 года и все Любашевское общество, а особенно мать до последнего надеялись, что жив.

В Любашевской общине Одесской области 12 февраля прошли прощания с военным Валерием Крохмалем, которого с мая 2022 года считали пропавшим без вести.

Об этом сообщили в Любашевской общине.

Валерий Крохмаль погиб 27 мая 2022 года, выполняя боевое задание вблизи населенного пункта Северодонецк Луганской области. Ему было 35 лет.

Защитник Украины считался пропавшим без вести с мая 2022 года и вся Любашевская община, особенно мать до последнего надеялись, что жив. К сожалению, чуда не произошло. Только сейчас, после длительных поисков, тело без вести пропавшего Валерия удалось установить по данным ДНК-экспертизы и родные получили возможность похоронить Героя дома.

Сотни жителей общины пришли провести траурный кортеж с гробом Валерия до последнего места отдыха. Среди провожающих были односельчане, родные, военные, духовенство, руководство общины и все, кто не остался равнодушным, пришли отдать дань уважения за жертву нашего земляка за будущее Украины.

Героя похоронили на кладбище в селе Троицкое, где состоялась заупокойная служба и церемония прощания со всеми воинскими почестями.

"Память о Валерии навсегда останется в наших сердцах. Искренне сочувствуем родным и близким Героя, отдавшего свою жизнь за Украину. Вечная память Герою!", - говорится в сообщении Любашевского общества.

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