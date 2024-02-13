Одессит извещал противника о расположении Вооруженных Сил Украины и их оружии в регионе.

Житель Одессы передавал информацию знакомому, который находился на территории России и работал на российские спецслужбы, о местоположении военных объектов и движении вооружения в Одессе и Черноморске. Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Основной интерес агрессора был направлен на точные координаты сосредоточения противовоздушной обороны, данные о железнодорожных перевозках и наличии оружия и военной техники в регионе.

Помимо письменных сообщений он передавал фотографии и видео военной техники с координатами и подробным описанием местности для их дальнейшего использования вооруженными силами государства-агрессора.

По требованию прокурора мужчину взяли под стражу для предотвращения дальнейшей деятельности.

Ранее Politeka также писала о подполковнике в Днепре, провернувшем коррупционную схему. Чиновник злоупотреблял своим служебным положением, подделывая акты выполненных работ за ложно предоставленные ФЛП услуги (по топографо-геодезической съемке). Он перечислил 1,5 миллиона гривен, не выполнив указанные работы.

Последние новости Украины:

В Одессе регистратор пойман на воровстве имущества: подробности скандального дела на миллионы

"Приватбанк" ограничивает кредитный лимит без ведома украинцев, клиенты жалуются: банк дал объяснение

Одесского депутата поймали с поличным, фото: что он натворил