В Одесской области уже с 1 апреля вырастет тариф на воду, стало известно, как изменится стоимость.

С 1 апреля 2024 года в Белгороде-Днестровском вырастет тариф на водоснабжение и водоотвод.

Об этом сообщили в горсовете Белгород-Днестровского.

Руководитель коммунального предприятия "Белгород-Днестровскводоканал" Максим Мазуренко сообщил о корректировке тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения.

Он добавил, что городской совет с 2022 по 2023 год возместил из городского бюджета предприятию разницу в тарифах на услуги.

В 2024 году, учитывая изменения в законодательстве, соответствующей возможности нет.

Кроме того, долг абонентов за полученные услуги превысил 17 млн. грн.

Действующие тарифы не возмещают затраты на производство и предоставление услуг, поэтому их планируется повысить уже 1 апреля.

Тариф за водоснабжение с 1 апреля 2024 года составит 38,53 грн/м³, а за водоотвод – 35,65 грн/м³.

К слову, по прогнозам, в ближайшие месяцы возможно повышение тарифов на коммунальные услуги, в том числе на электроэнергию. В течение отопительного сезона это не предполагается, но начиная с 1 мая стоимость 1 кВт*ч может вырасти.

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По словам Попенко, возможно повышение стоимости электроэнергии уже в мае или июне 2024 года.

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