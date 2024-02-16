Сегодня, 16 февраля, Малиновский районный суд принял решение в отношении мужчины, подозреваемого в государственной измене. Мужчина, работавший в исправительной колонии, предоставлял оккупантам место для хранения спецтехники.
Эту информацию сообщили в приговоре Малиновского районного суда г. Одессы. Установлено, что житель Херсонской области помогал оккупантам во время оккупации региона, предоставляя им места хранения техники и продуктов на территории исправительного учреждения. Также он организовал медицинский кабинет для оказания первой помощи раненым военным агрессора.
Обвиняемый использовал свои должностные связи для содействия оккупационным войскам и спецслужбам РФ в установлении сотрудничества с другими должностными лицами Херсонской области.
Суд принял решение осудить изменника за переход на сторону врага в период вооруженного конфликта, происходившего в условиях военного положения. Он получил пожизненное заключение согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины.
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