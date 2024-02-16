В Одесской области во время кесарева сечения умерли женщина и ее ребенок.

В больнице в Татарбунарах, Одесской области, женщина 41 года и ее ребенок умерли во время кесарева сечения.

Как известно, роды женщины были преждевременными, и ребенок родился лишь на 30 неделе беременности.

Причины этой трагедии остаются неизвестными. Тела умерших отправили на судебно-медицинскую экспертизу для тщательного расследования.

Ранее Politeka также писала о поисках 12-летней Марии, завершившихся трагедией.

28 января Мария Биланова пошла к подруге, но 30 января уже не выходила на связь, что обеспокоило ее мать. Мать обратилась в правоохранительные органы, которые и принялись за поиски ребенка. 31 января тело девочки с ножевыми ранениями обнаружили в канаве в Самарском районе города. Впоследствии оказалось, что к совершению умышленного убийства причастен 23-летний мужчина. В настоящее время его задержали в порядке, предусмотренном статьей 208 УПК Украины, и вручили уведомление о подозрении в совершении умышленного убийства. Орудие преступления изъяли.

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