Жители города Измаил с марта начнут платить больше за услуги по вывозу мусора – на 41% в среднем.

Городские власти утвердили предложение Коммунального предприятия "Жилсервис" по увеличению тарифов на услуги по вывозу мусора для жителей Измаила. Решение исполнительного комитета от 12 февраля этого года свидетельствует об этом.

Согласно новым тарифам, стоимость вывоза мусора на одного жителя города увеличится до 55 гривен в месяц, что на 16 гривен больше, чем раньше.

Для населения, организаций и учреждений бюджетной сферы, а также объектов благоустройства стоимость услуг составит 343,75 гривен за кубический метр (с НДС), а для других потребителей – 400 гривен за кубический метр (с НДС).

Следует упомянуть, что сейчас действует тариф, установленный с 1 января 2022 года. КП "Житсервис" сообщало о своем намерении пересмотреть этот тариф в конце января, указывая на рост стоимости запчастей, горюче-смазочных материалов и минимальной заработной платы.

Источник: Район.Измаил

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