Под Одессой снова объявили тендер на ремонт садика стоимостью 24 млн грн, который ранее был отменен.

В селе Дачное состоялись торги на реконструкцию садика-яслей "Антошка", где планируется создание укрытия.

Об этом сообщается на площадке Prozorro.

Согласно условиям, подрядчик должен восстановить и усилить стены хранилища, обеспечить его мебелью и сантехникой, а также установить систему оповещения до конца этого года. Фирма "Строительная компания Уютный дом", зарегистрированная в Белгород-Днестровском районе, согласилась выполнить эти работы за 24 млн. грн. Договор с ними еще не заключен.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года сельсовет уже проводил тендер на ремонт "Антошки". Однако результаты тендера были отменены после проверки рабочей группой "Прозрачность и подотчетность" при Одесском ОВД.

Следует также напомнить, что на прошлой неделе также в Дачном отменили капитальный ремонт лицея №2, который был поврежден в результате российских обстрелов. Оказалось, что стоимость работ была неправомерно завышена.

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