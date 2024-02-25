В Украине планируют повысить зарплату учителям в два этапа, первый состоялся уже 1 января.

В 2024 году учителям в Украине должны повысить зарплату.

Как сообщил глава Минобразования Оксен Лесной, второй этап повышения заработных плат учителям запланирован на 1 апреля 2024 года.

Чиновник добавил, что в настоящее время в стране в рамках общего повышения минимальной зарплаты предусмотрели два повышения.

Известно, что первое произошло в январе – на 10%, а второе планируется в апреле на 12%.

"После этого заработная плата учителя будет в пределах от 10 до 15 тысяч гривен в зависимости от категории надбавок и прочего", – сообщил Лесной.

Лесной сообщил, что в будущем стоит оценить и все те часы, которые учитель должен находиться в школе и оплатить их.

При начислении зарплаты учителя нужно будет учитывать его цифровые навыки, владение языками и т.д.

В комментариях украинцы поделились мнениями о повышении зарплаты учителям:

"Да столько уже можно над нами издеваться, каждый день во всех сетях только об учителях и визжат о повышении, будто нет в стране никаких неотложных проблем, все забывают о войне, о зарплатах судей и премиях власть имущих. Одни учителя им поперек горла стали!!! Я работая в школе на одном месте с 1996 года, и каждый год одно и тоже, только обязанности стать больше в несколько раз, а не зарплата!",

"Зато на евровидение есть",

"Почему-то повышение заработной платы депутатам ни от чего не зависит. Просто захотели, решили что мало...и повысили".

Источник: NV.

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