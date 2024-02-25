Согласно мнению Сергея Коробкина, эта система похожа на финансовую пирамиду, где каждый работающий вносит свои средства, а пенсии получают только те, кто доживает до этого момента. В контексте украинской системы это означает, что получаемые от молодых работников налоги используются для выплаты пенсий современным пенсионерам.
"Если человек не доживает до пенсии, деньги остаются в бюджете. Это может звучать цинично, но фактически это означает, что он не использовал свое право на пенсию. Это трактуется государством как такой факт", — замечает Сергей. По его словам, вкладов для удовлетворения всех пенсионных требований не хватает. Страховые средства не обеспечивают ежемесячные потребности 10 миллионов пенсионеров, что приводит к дефициту в бюджете Пенсионного фонда, который, в свою очередь, компенсируется из общего бюджета с его собственным дефицитом.
Есть ли у семьи умершего право на получение его накопленной пенсии?
"Часть пенсии, которая выплачивается по солидарной системе, должна поступать из общего бюджета, а накопленная часть - с личного счета. Обычно накопительная система предусматривает возможность передачи средств, накопленных на личном счете умершего, по наследству. На сегодняшний день это не закреплено в законе, хотя соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Верховной Раде в течение нескольких лет. Даже если такая система будет введена, результаты ее действия ощутят, теоретически, только последующие поколения", - отвечает эксперт.
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