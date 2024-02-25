Эксперт объяснил, куда деваются пенсии людей, которые не доживают до момента выхода на заслуженный отдых или покидают этот мир после перехода на пенсию.

Согласно мнению Сергея Коробкина, эта система похожа на финансовую пирамиду, где каждый работающий вносит свои средства, а пенсии получают только те, кто доживает до этого момента. В контексте украинской системы это означает, что получаемые от молодых работников налоги используются для выплаты пенсий современным пенсионерам.

"Если человек не доживает до пенсии, деньги остаются в бюджете. Это может звучать цинично, но фактически это означает, что он не использовал свое право на пенсию. Это трактуется государством как такой факт", — замечает Сергей. По его словам, вкладов для удовлетворения всех пенсионных требований не хватает. Страховые средства не обеспечивают ежемесячные потребности 10 миллионов пенсионеров, что приводит к дефициту в бюджете Пенсионного фонда, который, в свою очередь, компенсируется из общего бюджета с его собственным дефицитом.

Есть ли у семьи умершего право на получение его накопленной пенсии?

"Часть пенсии, которая выплачивается по солидарной системе, должна поступать из общего бюджета, а накопленная часть - с личного счета. Обычно накопительная система предусматривает возможность передачи средств, накопленных на личном счете умершего, по наследству. На сегодняшний день это не закреплено в законе, хотя соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Верховной Раде в течение нескольких лет. Даже если такая система будет введена, результаты ее действия ощутят, теоретически, только последующие поколения", - отвечает эксперт.

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