В Одессе вандалы повредили лампы и оставили неприятные надписи на стенах в подземном переходе.

В подземном переходе в Одессе были повреждены лампы в результате вандализма. Эти неизвестные также оставили неприятные надписи на стенах.

Об инциденте сообщили в городском совете Одессы.

Сегодня, 20 февраля, во время проверки территории, за которую отвечает КП "Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие", был выявлен акт вандализма в подземном переходе по адресу: ул. Дальницкая, 58.

Рабочие предприятия уже возобновили освещение в этом переходе.

Городской совет Одессы призывает жителей и гостей города относиться с уважением к коммунальному имуществу. В случае свидетельств актов вандализма просят звонить по номеру: 102 (полиция). Отмечается, что совершение подобных действий может привести к уголовной ответственности.

Согласно Уголовному кодексу Украины, за уничтожение коммунального имущества (статья 194) и хулиганство (статья 296) предусмотрена ответственность.

Ранее Politeka писала об еще одном случае в Одессе, когда мужчина хотел отправить наркотические вещества в виде метадона в другие заключенные, используя почтовые посылки. Он клал наркотики в кондитерские изделия. Результаты экспертизы подтвердили наличие метадона у них.

Мужчине было объявлено подозрение в незаконном приобретении и хранении в целях сбыта наркотических веществ, а также в незаконном сбыте наркотиков в местах лишения свободы. Согласно действующему законодательству за эти преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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