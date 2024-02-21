Министр энергетики ответил на вопрос о возможном повышении тарифов на электроэнергию в Украине, в частности в Одесской области.

Согласно заявлению министра энергетики Германа Галущенко, нет планов повышать цены после окончания действия текущих тарифов, действующих до апреля 2024 года. В Минэнерго подтвердили, что и после этой даты изменений в тарифах, в частности, на Одесщине, не предусмотрено.

Он также открыто прокомментировал распространенную информацию о возможном повышении цен до 6 гривен за киловатт-час, назвав это "простым вбросом" и подчеркнув отсутствие обоснования для такого шага. По его словам, тарифы останутся неизменными до конца отопительного сезона согласно действующему постановлению до 1 мая.

Вдобавок он подчеркнул, что в настоящее время не существует никаких проектов или расчетов по повышению цен. Галущенко также отметил, что у Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, нет аналогичных планов на будущее.

К слову, Politeka также писала о том, что в Одесской области начали отключать свет за долги по коммунальным услугам. По информации эксперта по энергетике Андрея Прокипа, сумма задолженности украинцев за электроэнергию превышает 20 миллиардов гривен, которые могли бы быть полезны для улучшения инфраструктуры предприятий. Также в Одесской области часто оставляют потребителей без света из-за ремонтных работ.

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