Чтобы обеспечить правильный расчет оплаты за услуги по тарифу за газ, важно передавать показатели счетчика своему оператору.

Стало известно, какими будут тарифы на коммунальные услуги в Одессе за 2024 год.

Мораторий, подписанный президентом Украины в прошлом году, обеспечивает стабильные тарифы на природный газ для населения. То есть повышать тарифы на газ, пока действует мораторий, не будут.

Стоимость газа для бытовых потребителей будет состоять из двух частей: стоимости газа и стоимости его снабжения. Розничные тарифы за 1 кубометр газа устанавливает поставщик "Нефтегаз Украины" и остаются на уровне 7,9 грн.

Чтобы обеспечить правильный расчет оплаты за услуги, важно передавать показатели счетчика своему оператору (облгазу) с 1 по 5 число каждого месяца.

Это можно сделать путем использования онлайн-формы на веб-сайте Одессагаза, мессенджер-ботов или посредством обратного звонка по следующим номерам телефонов: (048)796-46-40, (048)796-42-70, (048)737- 37-74.

В некоторых облгазах возникла новая инициатива, которая предусматривает обязательное заключение жителями многоквартирных домов договоров на техническое обслуживание внутридомовых газовых систем.

Эта инициатива приводит к необходимости уплаты жителями дополнительного, третьего платежа за использование газа. Однако в Украине пока не установлен стандартный образец договора и максимальные размеры оплаты за эту услугу. Это создает ситуацию, где требования компаний остаются нечеткими и, можно сказать, незаконными.

Источник: odessa.comments.

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