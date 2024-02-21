Украинцам рассказали о ценах на продукты на одесских рынках, в частности, на "Привозе".

Так, украинцам рассказали о ценах на продукты в Одессе.

В youtube-канале "Привет из Одессы" 20 февраля сделали обзор цен на Привозе на свежую рыбку, лучок, сало, солонину, сулугуни, фрукты, овощи и многое другое.

В частности, три пучка редиса можно приобрести за 100 гривен, если покупать один – за 35 гривен.

Брокколи по 120 гривен за кг, молодая капуста по 90 гривен за килограмм, болгарский перец – 130 грн за кг, сладкий перец – 150 грн за кг.

Огурец домашний "Умань" на одесском "Привозе" можно приобрести за 170 грн. за кг, помидоры продают за 110 грн. за кило, чери сладкие 130 грн. за килограмм.

Свеклу на одесском "Привозе" продают за 20 гривен за килограмм, морковь 25 гривен за килограмм.

Картофель стоит от 20 до 25 гривен за килограмм. Пекинская капуста стоит 30 гривен за килограмм, белокочанная 15 гривен за килограмм.

Мандарины продают по 60 гривен за килограмм, груши тоже 60 гривен за килограмм.

Напомним, по прогнозам экспертов, в начале весны ожидается рост цен на украинские продукты.

Специалисты предусматривают повышение цен на другие товары питания. Среди них могут подорожать:

Рыба и морепродукты;

хлеб и хлебобулочные изделия;

Молоко и молочные продукты;

Кофе;

Какао и шоколадные кондитерские изделия;

Алкогольные напитки.

В то же время, аналитики предполагают, что некоторые продукты могут остаться на стабильном уровне цен, в частности подсолнечное масло, яйца, мясо, крупы и бобовые.

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Напомним, цены на продукты в 2024 году неприятно удивляют украинцев, в НБУ сделали прогноз.

Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

Также Politeka писала, популярный овощ начнет дешеветь.