Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг определяет тарифы для всех водоканалов и других предприятий.

В течение военного положения потребители продолжают обязательства по оплате коммунальных услуг. Однако штрафы за просроченную или отсутствующую оплату за эти услуги не будут взиматься до окончания периода военного положения. Стало известно , сколько придется платить жителям Одессы за воду и кому в Одесской области платежки повысят.

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг определяет тарифы для всех водоканалов и других предприятий, занимающихся водоснабжением и водоотводом. Эти тарифы устанавливаются отдельно для водоснабжения и для водоотведения, и они могут отличаться для каждого конкретного водоканала.

Согласно мораторию, установленному Президентом, цены на централизованное водоснабжение и водоотвод останутся неизменными. По данным с 1 января 2022 года тарифы на эти услуги для потребителей филиала "Инфоксводоканал" составляют 35,160 грн за кубический метр. По словам руководителя ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрия Новицкого, тарифы на воду должны увеличиться на 50% уже в 2024 году, чтобы обеспечить полноценное функционирование водоканалов в Украине.

Стоит отметить, что с начала марта текущего года жители города Рени в Одесской области должны ожидать увеличения тарифа на водоснабжение на 32%. Это означает, что стоимость кубического метра поднимется с 27 до 35,58 гривен.

Жители Орловки вместо предыдущих 33 гривен за кубический метр теперь платят 39,44 гривен. В Котловине тариф вырастет с 22 до 26 гривен, а в Нагорном – с 25 до 27,12 гривен. Жители Лиманского увидят увеличение на одну гривну, их тариф составит 26 гривен.

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