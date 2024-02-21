В пояснении решения отмечено, что в поддержанной редакции нового законопроекта о мобилизации нужно доработать несколько моментов.

Одесский городской совет подготовил обращение в Верховную Раду о предоставлении мобилизованным военным права демобилизоваться после 36 месяцев службы во время военного положения. Решение было принято на сессии городского совета 21 февраля.

В пояснении к проекту решения указано, что в новом законопроекте о мобилизации предусмотрено право на увольнение со службы путем отдельного решения Ставки Верховного Главнокомандующего. Таким образом, в случае отсутствия решения демобилизация фактически не состоится. Депутаты городского совета призывают убрать необходимость ждать решения Ставки до второго чтения.

В проекте городского совета также отмечено, что многие военнослужащие и члены их семей обращались к депутатам с вопросом о сроках демобилизации для тех, кто уже два года находится на передовой после начала полномасштабного вторжения. Решение получило поддержку 42 депутатов одесского горсовета, еще трое воздержались от голосования.

В проекте городского совета также отмечено, что многие военнослужащие и члены их семей обращались к депутатам с вопросом о сроках демобилизации для тех, кто уже два года находится на передовой после начала полномасштабного вторжения. Решение получило поддержку 42 депутатов одесского горсовета, еще трое воздержались от голосования.

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