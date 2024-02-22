Одесситам рассказали о действующих тарифах на электроэнергию в начале 2024 года.

Так, с 1 июня в Украине в действии новый тариф на электроэнергию - 2,64 грн за 1 кВт-ч.

Известно, что до роста цен на электроэнергию було два тарифа: 1,44 грн/кВт-ч для использования до 250 кВт-ч и 2,64 грн. для использования свыше 250 кВт-ч.

Сообщается, по средним расчетам суммы в платежках за электроэнергию выросли от 237,6 до 435,6 грн.

В среднем украинская семья, в частности в Одессе и области, потребляет около 165 кВтч электроэнергии каждый месяц.

Источник: odessa.comments.ua.

К слову, YASNO с начала марта вносит изменения в свои тарифы.

Потребители уже получили уведомления об изменениях в ценах на свет, которые вступят в действие с первого числа весеннего месяца.

По объяснениям YASNO, новые тарифы будут применяться ко всем небытовым клиентам компании - эти изменения вводятся в соответствии с требованиями Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Одновременно стоимость электроэнергии для всех бытовых клиентов останется неизменной – 2,64 гривны за киловатт.

Важно отметить, что возможное повышение тарифов на электроэнергию для населения может произойти уже в 2024 году после окончания отопительного сезона.

Официального сообщения пока не поступало, но некоторые специалисты полагают, что повышение тарифов неизбежно.

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