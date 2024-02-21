В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) указали несколько способов пройти процедуру, чтобы не потерять пенсии.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) выразил предупреждение украинским пенсионерам, получающим пенсии через государственный Сбербанк, о необходимости пройти физическую идентификацию. Как сообщили в ПФУ, согласно правительственному постановлению №637, сейчас идет процесс физической идентификации. Это касается и пенсионеров, которые сейчас проживают в Одессе и области.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) указали несколько способов пройти процедуру физической идентификации. Эти способы включают:

Авторизация в личном е-кабинете на портале е-услуг Пенсионного фонда с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Действие. Подпись" (Действие ID). Идентификация гражданина через видеоконференцсвязь, которую проводят сотрудники ПФУ. Физическая идентификация пенсионеров в отделении Сбербанка. Подтверждение факта жизни гражданина по обращению получателя, временно пребывающего за границей, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением.

Видеоидентификация производится в течение 30 календарных дней, но не ранее десяти рабочих дней с момента подачи заявления или обращения.

Для записи на видеоидентификацию через вебпортал Пенсионного фонда Украины следует придерживаться следующих шагов:

Заходите на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины по ссылке https://portal.pfu.gov.ua . Выберите вкладку "Идентификация в режиме видеоконференции" в верхней части экрана и нажмите на нее. В появившейся на экране форме заполните все обязательные поля, отмеченные звездочкой, и следуйте инструкциям на экране. Предоставьте личные данные, данные документа, удостоверяющего личность, укажите адрес электронной почты и телефонный номер (для получения обратной связи от специалистов Пенсионного фонда). Из выпадающего списка выберите способ проведения видеоидентификации через одно из предложенных приложений: GoogleMeet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. При необходимости укажите вид услуги, которую необходимо обеспечить во время видеоидентификации (например, переводчик жестового языка, физическое сопровождение персонального ассистента и т.п.), согласитесь на передачу данных и нажмите "Подать заявление".

К заявлению могут быть приложены (в виде прикрепленных файлов) идентификационные документы, такие как паспорт, пенсионное удостоверение, свидетельство о рождении, трудовая книжка и т.п. (размер каждого файла не должен превышать 1 Мб).

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