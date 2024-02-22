Маляр из Одессы потребовал 20 тысяч долларов за отсрочку от призыва, обещая повлиять на ТЦК.

Одесский суд рассматривал дело мужчины, занимающегося малярными работами. За полученную крупную сумму он обещал гражданину получить документ, удостоверяющий негодность военной службы.

Эта информация была раскрыта во время приговора Приморского районного суда Одессы, который состоялся 10 февраля.

По материалам дела, уроженец Молдовы, работающий маляром в ООО "РСК Одесса" за вознаграждение в 20 тысяч долларов США, обязался повлиять на должностных лиц РТЦК и СП, чтобы получить документ о военной непригодности для другого мужчины.

В оговоренном судебном процессе обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние за совершенное уголовное нарушение.

Учитывая, что мужчина является семьянином и имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей, и раньше не привлекался к уголовной ответственности, суд решил не применять суровое наказание. Вместо этого был назначен штраф, который решено было уменьшить на размер ранее внесенного залога в 80 тысяч гривен.

Также обвиняемому было указано уплатить расходы по проведению экспертиз в сумме 14 338 гривен.

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