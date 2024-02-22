С начала полномасштабной войны в Украине многие сферы рынка труда сталкиваются с дефицитом кадров.

В Украине отмечается недостаточный объем квалифицированных кадров в ряде профессиональных отраслей. Это касается и Одессы и области. Об этом рассказала и.о. директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник. Эксперт также сообщила, каких специалистов критически не хватает.

Особенно остро ощущается дефицит швей, электромонтеров, слесарей-сантехников и токарей. К примеру, на данный момент существует более двух тысяч вакансий для швей, в то время как количество лиц, ищущих работу в этой области, составляет почти тысячу. Отмечается, что большая разница между спросом и предложением на рынке труда приводит критический дефицит специалистов в указанных отраслях.

Согласно высказыванию эксперта, на Едином портале трудоустройства наибольшее количество вакансий представлено в следующих сферах: продавец – 17 тысяч вакансий, водитель – 9 тысяч вакансий, бухгалтер – 7 тысяч вакансий, повар – 5 тысяч вакансий.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны в Украине многие сферы рынка труда сталкиваются с дефицитом кадров. Особенно ощутимый дефицит специалистов в тех профессиях, которые традиционно считались "мужскими". Однако работодатели готовы привлекать женщин к нетипичным должностям, а украинки активно реагируют на такие вакансии и готовы проходить переквалификацию.

Источник: РБК-Украина

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