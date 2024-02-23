Украинцы, в частности одесситы, могут быть освобождены от службы в ВСУ при наличии определенных глазных заболеваний.

В рамках общей мобилизации в Украине каждый военнообязанный должен посетить военно-врачебную комиссию перед получением мобилизационного распоряжения. Согласно действующему законодательству существует перечень заболеваний, исключающих возможность службы в Вооруженных силах, среди которых отмечаются проблемы с глазами.

Конкретные условия, при которых признается непригодность к военной службе из-за заболевания глаз, в частности жителей Одесской области, включают:

Выражены аномалии в строении глаз, век или конъюнктивы, сопровождающиеся серьезными проблемами со зрением или движением на обоих глазах. В таких случаях лицо может быть исключено из списка военнообязанных, за исключением случаев, когда речь идет о призывниках. Однако в других обстоятельствах их может признать ограниченно пригодными, особенно, если это офицерский состав.

Болезни, такие как рубцы или помутнение различных частей глаза, катаракта, проблемы со стекловидным телом, невриты и поражение зрительного нерва, приводящие к ухудшению зрения или обострению.

Отслоение или разрыв сетчатки на обоих глазах, которые невозможно исправить хирургическим путем и приводят к постепенной потере зрения.

Все формы глаукомы в поздних стадиях на обоих очах.

Паралич двигательных мышц глаз с устойчивой диплопией.

близорукость или дальнозоркость определенной степени на одном из меридианов более 12 диоптрий, или в случае отсутствия глазного яблока, слепоты или низкой остроты зрения одного из глаз по сравнению с другим.

Необходимо отметить, что лицо, недавно перенесшее острое заболевание глаз, операцию на звезде или имеющее проблемы со здоровьем придаточного аппарата глаза, временно признается непригодным к службе. Такие лица могут нуждаться в лечении, отпуске или увольнении с военной службы.

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