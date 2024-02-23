Законопроект по усилению соцзащиты военных принят за основу Верховной Радой Украины. За этот законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту" проголосовал 271 народный депутат.

Прессслужба Министерства обороны Украины сообщила о следующих льготах для военных, предусмотренных законопроектом №10313. В частности, такие льготы смогут получить и военные из Одесской области:

  1. Военнослужащим предоставляется возможность получить одноразовый отпуск при рождении ребенка с сохранением денежного довольствия в полном размере.
  2. Раненым военнослужащим, по решению ВЛК, предоставляется возможность находиться на лечении за границей более четырех месяцев, если это необходимо.
  3. Установлены нормы, направленные на предотвращение нарушений, связанных с дискриминацией по признаку пола или сексуальных домогательств.
  4. Рассмотрены вопросы обеспечения кадрами в капелланской службе с целью разрешения назначения гражданских на должности военных капелланов.

деньги, гривна

Кроме того, введены новые полномочия для государственных органов по гуманитарной помощи, таких как обязательная проверка качества гуманитарной помощи для Сил обороны и установление ответственности за невыполнение мер официального контроля качества этих товаров.

военный

Замечено, что проект закона разрабатывался депутатской группой вместе с представителями Министерства обороны Украины. "Этот законопроект имеет большое значение для войска, поскольку он содержит нормы, направленные на социальное обеспечение, гендерное равенство и здравоохранение", - подчеркнула заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

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