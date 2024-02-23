О новых льготах для военных, в том числе одесситов, сообщили от Минобороны.

Законопроект по усилению соцзащиты военных принят за основу Верховной Радой Украины. За этот законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту" проголосовал 271 народный депутат.

Прессслужба Министерства обороны Украины сообщила о следующих льготах для военных, предусмотренных законопроектом №10313. В частности, такие льготы смогут получить и военные из Одесской области:

Военнослужащим предоставляется возможность получить одноразовый отпуск при рождении ребенка с сохранением денежного довольствия в полном размере. Раненым военнослужащим, по решению ВЛК, предоставляется возможность находиться на лечении за границей более четырех месяцев, если это необходимо. Установлены нормы, направленные на предотвращение нарушений, связанных с дискриминацией по признаку пола или сексуальных домогательств. Рассмотрены вопросы обеспечения кадрами в капелланской службе с целью разрешения назначения гражданских на должности военных капелланов.

Кроме того, введены новые полномочия для государственных органов по гуманитарной помощи, таких как обязательная проверка качества гуманитарной помощи для Сил обороны и установление ответственности за невыполнение мер официального контроля качества этих товаров.

Замечено, что проект закона разрабатывался депутатской группой вместе с представителями Министерства обороны Украины. "Этот законопроект имеет большое значение для войска, поскольку он содержит нормы, направленные на социальное обеспечение, гендерное равенство и здравоохранение", - подчеркнула заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

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