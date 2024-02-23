В Украине новое законодательство по мобилизации устанавливает возможность наложения штрафа в сумме 50 тысяч гривен на определенную категорию мужчин.

Согласно новому закону, лица мужского пола, в частности одесситы, не внесшие свои личные данные в определенные сроки, могут быть подвергнуты финансовой ответственности. Если эти данные не будут уточнены в течение 61 дня, лицо может понести штраф в размере 51 тысячи гривен.

Адвокат Роман Симутин в своем видеоблоге раскрыл вопрос, к кому конкретно может относиться новый закон по мобилизации. Он отметил, что Верховная Рада Украины уже проголосовала за этот законопроект в первом чтении, но во второе чтение могут быть внесены поправки, в том числе около 2000 уже рассматриваются.

Симутин высказал предположение, что новые правила могут включать запрет на выезд за границу, ограничение прав на управление и, возможно, отмену нормы о возможном аресте банковских счетов. Однако он подчеркнул, что окончательные решения по этому вопросу еще не приняты, поскольку депутаты продолжают обсуждение.

Адвокат отметил, что в случае принятия закона лицо, не уточнившее свои личные данные в течение 61 дня, может быть подвергнуто штрафу в размере 51 тысячи гривен. После введения закона на три дня может быть предоставлено для решения вопросов, связанных с нарушением законодательства по обороне и мобилизации.

Симутин также отметил, что, возможно, санкции не будут столь же суровыми, как в объявленном законопроекте, но все же очевидно, что после 60 дней от пропущения срока лицам будет необходимо доказать свою неизвестность по поводу повестки, что может оказаться обременительным процессом для руководителей соответствующих служб.

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