Мобилизация в Украине продолжается, между тем украинцы предлагают увольнение военнослужащих женщин по собственному желанию из ВСУ.

Мобилизация в Украине продолжается, в сети предлагается добавить еще одно основание для увольнения из ВСУ.

Петиция появилась на сайте президента Украины.

"Уважаемый господин Президент, прошу Вас внести изменения в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", а именно добавить еще одно основание для увольнения" увольнения военнослужащих женщин по собственному желанию. Чтобы женщины военнослужащие могли уволиться из рядов Вооруженных Сил Украины по собственному желанию", - предлагает автор обращения Файзулин Дмитрий в разгар мобилизации в Украине.

Автор петиции считает, что будет справедливо дать возможность женщинам-военнослужащим уволиться по собственному желанию даже во время мобилизации в Украине.

"Есть очень много женщин, которые с первого дня полномасштабного вторжения стали на защиту нашего государства, проявили мужество, и до сих пор женщины приходят на службу в ряды Вооруженных Сил Украины, в отличие от некоторых мужчин. Поэтому я считаю, что будет справедливым дать такую ​​возможность женщинам военнослужащим освободиться за собственным желанием из рядов Вооруженных Сил Украины", - резюмировал автор обращения.

По состоянию на 23 февраля петиция набрала 814 голосов из 25 000 необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент.

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